Impresa, Vigna (Ferrari): "Con UniCredit per valorizzare le nostre community”

“La partnership con Ferrari costituisce la possibilità di offrire, ai clienti UniCredit e ai nostri fan, qualcosa di unico. È un modo per dire alla comunità: ‘Siete importanti per noi’”. Parole del Ceo di Ferrari, Benedetto Vigna, all’incontro con la stampa per la presentazione della partnership, già annunciata lo scorso settembre, tra UniCredit e il Cavallino. Il sodalizio tra le due eccellenze made in Italy sarà celebrato con un grande evento il prossimo marzo, a Milano, che coinvolgerà la città e la comunità di appassionati di automobilismo.