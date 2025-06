‘Costruire la fiducia: guidare l’evoluzione digitale per superare le sfide’ è il titolo della conferenza annuale di Ebra, la European business registry association. Una due giorni, promossa in collaborazione con InfoCamere e UnionCamere, che ha riunito i principali rappresentanti delle istituzioni europee, delle Camere di commercio, dei registri imprese e del mondo accademico e tecnologico, per un confronto sulla trasformazione digitale dei registri imprese tra opportunità e sfide.