Imprese, ad Philip Morris Italia: "Non si perseguono obiettivi ambiziosi senza consapevolezza contesto"

“Gli ecosistemi ci insegnano che non si possono perseguire obiettivi ambiziosi senza una piena consapevolezza del contesto sociale ed economico in cui si opera”. Così Pasquale Frega, Presidente e Ad di Philip Morris Italia, intervenendo al Tech Emotion Summit in corso a Milano e dedicato al tema “La sinfonia degli ecosistemi”.

“Philip Morris ha una visione chiara e coraggiosa: costruire un futuro senza fumo, offrendo alternative valide ai fumatori adulti che non smettono - ha aggiunto Frega - Per realizzare quest’obiettivo, serve una trasformazione profonda che coinvolge non solo la tecnologia ma anche le persone, le competenze e gli investimenti sul territorio”.

“In Italia abbiamo sviluppato un ecosistema d’eccellenza, con il Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna al centro di una filiera integrata 4.0 che coinvolge oltre 8.000 imprese e circa 41.000 persone - ha proseguito - È così che immaginiamo il nostro futuro: non come un traguardo individuale ma come un percorso condiviso, costruito insieme”, ha concluso Frega.