Imprese: Amazon premia 10 Pmi emblema del Made in Italy nell’e-commerce

10 piccole e medie imprese (Pmi) sono state premiate all’evento “Amazon Made in Italy Award - I volti dell’eccellenza italiana nell’e-commerce” ospitato a Roma, a Palazzo Piacentini, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e realizzato con il supporto di ICE, l’Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Un’iniziativa che celebra anche i 10 anni della vetrina Made in Italy di Amazon, lanciata nel 2015 con lo scopo di promuovere l’eccellenza della creatività e del “saper fare” tipicamente italiano. 5 le categorie premiate, tra queste “Chi ben comincia è a metà dell’opera”, sezione dedicata agli imprenditori Gen Z o Millennials e “Buon sangue non mente” che ha riunito le imprese con un’importante storia tradizionale alle spalle.