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Imprese, Boscaini: "Servono investimenti e più managerialità per sostenere la crescita"

25 giugno 2026 | 12.41
Redazione Adnkronos
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Per il presidente di Confindustria Veneto, Raffaele Boscaini, il rilancio del sistema produttivo passa innanzitutto dalla capacità di investire e di accompagnare l'evoluzione delle imprese con modelli organizzativi più strutturati. Boscaini definisce gli investimenti il "carbone" necessario per rimettere in moto la locomotiva dell'economia, ma sottolinea che le risorse finanziarie da sole non bastano. Accanto alla tradizionale capacità imprenditoriale che caratterizza il tessuto produttivo del Nord Est, serve infatti una maggiore managerializzazione delle aziende, con competenze organizzative e strategiche in grado di sostenere percorsi di crescita e sviluppo in un contesto economico sempre più complesso e competitivo.

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