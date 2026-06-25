circle x black
Cerca nel sito
 

Caso Yara, difesa Bossetti chiede incidente esecuzione: "Servono nuovi accertamenti"

L'istanza depositata alla Corte d'Assise di Bergamo: "Emersi elementi dopo l'acquisizione e consegna alla difesa della documentazione fotografica ad alta risoluzione realizzata dal Ris"

Massimo Bossetti nel giorno dell'arresto per l'omicidio di Yara Gambirasio - Fotogramma
Massimo Bossetti nel giorno dell'arresto per l'omicidio di Yara Gambirasio - Fotogramma
25 giugno 2026 | 12.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

I difensori di Massimo Giuseppe Bossetti, condannato per l'omicidio di Yara Gambirasio, hanno depositato alla Corte d'Assise di Bergamo, quale giudice dell'esecuzione, un'istanza finalizzata a ottenere "l'autorizzazione allo svolgimento di accertamenti tecnico-scientifici su reperti e campioni biologici tuttora esistenti". L'iniziativa costituisce il naturale sviluppo del percorso processuale delineato dalla Corte di Cassazione con il provvedimento del 26 luglio 2023, che prima aveva autorizzato la difesa "alla sola osservazione dei reperti, rinviando ad una successiva fase l'eventuale richiesta di ulteriori approfondimenti tecnici".

Per la difesa rappresentata da Claudio Salvagni e Paolo Camporini, "è opportuno precisare che gli elementi oggi posti a fondamento dell'istanza sono emersi soltanto all'esito delle attività autorizzate dal giudice dell'esecuzione e, in particolare, dopo la recente acquisizione e consegna alla difesa della documentazione fotografica ad alta risoluzione realizzata dal Ris di Parma nel corso delle indagini".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Caso Yara massimo bossetti bossetti yara omicidio yara gambirasio
Vedi anche
News to go
Europa nella morsa del caldo, Oms lancia allarme: "E' emergenza sanitaria"
Terremoto in Venezuela, Caracas devastata dalle scosse: crolli e macerie - Video
Terremoto in Venezuela, panico allo stadio: giocatori in fuga - Video
Terremoto in Venezuela, paura in aeroporto: la scossa e la fuga - Video
Terremoto in Venezuela, La Guaira devastata: il viaggio da incubo - Video
Terremoto in Venezuela, il primo bilancio del presidente Rodriguez: "32 morti, una tragedia"
Vannacci a cena con Alemanno: "Meloni può chiamarmi, sono disponibile"
News to go
Piano Casa, decreto da convertire entro il 6 luglio
Grandinata improvvisa a Roma, chicchi grandi come palline da golf - Video
News to go
Ddl caccia, primo via libera del Senato: scoppia polemica opposizioni
Giorgetti: "Decisione su scostamento per Difesa a settembre"
news to go
Euro digitale, via libera del Parlamento Ue a nuovo regolamento


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza