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Eclissi parziale di sole, lo spettacolo al tramonto nei cieli d'Italia - Video

Con qualche difficoltà dovuta al maltempo, ma il tanto atteso evento ha tenuto gli occhi puntati al cielo nella penisola

L'eclissi solare al tramonto vista dalla spiaggia di Ostia - Adnkronos
L'eclissi solare al tramonto vista dalla spiaggia di Ostia - Adnkronos
12 agosto 2026 | 20.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Con qualche difficoltà dovuta al maltempo in alcune regioni della penisola, ma la tanto attesa eclissi di sole ha dato spettacolo anche in Italia. Da Milano a Roma, da Bologna a Palermo, occhi puntati al cielo (e ben protetti) per l'affascinante fenomeno che si è manifestato in un modo e in un orario diversi a seconda delle città. In corrispondenza con il tramonto, pur trattandosi di una eclissi totale, ecco quindi che in Italia la luna ha coperto il sole solo in modo parziale. Nella foto Adnkronos, l'eclissi vista dalla spiaggia di Ostia, dove un gruppo di spettatori si è radunato sulla sabbia per assistere all'evento, il primo in Europa dal 1999 (VIDEO).

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