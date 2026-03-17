Imprese: Concina, (Car Clinic), 'con tecnologia nostre carrozzerie diventano laboratori d'avanguardia'

"Siamo fortemente impegnati a portare la tecnologia all'interno delle nostre carrozzerie, trasformandole in laboratori all'avanguardia. Grazie alla tecnologia si possono infatti gestire le riparazioni, come la verniciatura, con la massima precisione e qualità possibile". Lo afferma Andrea Concina, operations director di Car Clinic, in occasione della prima edizione di 'Car Clinic Champions', la gara-evento del primo network di carrozzerie di proprietà in Italia che celebra e premia i migliori carrozzieri italiani svoltasi a Lambrate, a Milano.