Imprese, Frega (Pmi): "Talenti accelerano la trasformazione"

"Oggi i talenti hanno la capacità di cambiare il corso degli eventi, di impattare in maniera laterale rispetto a quello che è il modus operandi dell'organizzazione. I talenti hanno la capacità di accelerare la trasformazione". Sono le dichiarazioni di Pasquale Frega, presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia, in occasione dell'evento "Coltivare l'eccellenza". Durante l'iniziativa, organizzata a Roma, è stato presentato il Report 2025 della Fondazione Cotec in tema di capitale umano.