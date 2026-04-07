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Imprese, Gola (Open Fiber): "Supportiamo digitalizzazione raccolta Ama"

L’amministratore delegato alla firma dell’accordo: “Maggiore utilizzo della rete per l'implementazione di nuovi servizi e funzionalità”

Giuseppe Gola
Giuseppe Gola
07 aprile 2026 | 14.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Open Fiber mette la propria infrastruttura in fibra a disposizione del processo di digitalizzazione del servizio di raccolta rifiuti di Ama. Questa iniziativa si muove nella direzione di un maggiore utilizzo della rete per l'implementazione di nuovi servizi e funzionalità”. Lo ha detto Giuseppe Gola, amministratore delegato di Open Fiber, uno dei principali operatori Ftth (Fiber to the home) in Italia, commentando il primo accordo di collaborazione siglato con Ama, operatore specializzato nella gestione integrata dei servizi ambientali. Un accordo stretto con l’intento di applicare al decoro e all’igiene urbana, la raccolta e l’aggregazione dati fondamentali per l’efficienza dei servizi, attraverso una rete di sensori IoT e telecamere intelligenti.

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Gola poi aggiunge: “Open Fiber mette la propria infrastruttura in fibra a disposizione del processo di digitalizzazione del servizio di raccolta rifiuti di Ama. Questa iniziativa si muove nella direzione di un maggiore utilizzo della rete per l'implementazione di nuovi servizi e funzionalità. In Open Fiber - continua - stiamo studiando tutte le possibili nuove applicazioni, mantenendo contatti con le società che operano sul territorio per individuare soluzioni che vadano oltre la semplice connettività”.

E conclude: “L'infrastruttura in fibra è una risorsa finalizzata a ogni possibile utilizzo. Pur essendo un'azienda privata, contiamo su un azionista di riferimento a controllo pubblico e la collaborazione con un soggetto pubblico come Ama rappresenta esattamente la visione che intendiamo perseguire per lo sviluppo futuro di Open Fiber”.

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