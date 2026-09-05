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Imprese: in high-tech Italia in ritardo su investimenti: energia e semplificazione chiavi per competitività

05 settembre 2026 | 14.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lo studio 'Sbloccare il futuro: investimenti high-tech per la competitività italiana', realizzato da TEHA, Amazon e AWS e presentato alla 52° edizione del Forum Ambrosetti organizzato a Cernobbio da Teha Group, evidenzia il ritardo dell'Italia nell'attrarre investimenti ad alta tecnologia rispetto alla media europea. La ricerca, sviluppata con il contributo scientifico di Alec Ross, esperto statunitense di innovazione e politiche tecnologiche, autore del nuovo best-seller "The Italian Dream: Riprendersi il Futuro", individua tre condizioni prioritarie per colmare il divario: un sistema energetico competitivo e affidabile, una maggiore capacità amministrativa e regolatoria e la disponibilità di competenze tecniche e scientifiche.

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