"Noi diamo voce alle persone attraverso appuntamenti ricorrenti di governance in cui chiunque, a voce, può dire qualcosa. È un appuntamento che facciamo una volta ogni tre mesi. Si chiama Midex, dove ognuno presenta un progetto riguardo qualcosa che non sta funzionando all'interno dell'azienda e che vorrebbe ottimizzare e migliorare. C'è una sola regola: al termine della giornata in cui non si lavora, ma si dedica il tempo solo a quella attività, si deve presentare il progetto, che si discute insieme". Sono le parole di Marco Meoni, Founder The Job Game, intervenendo alla XVIII edizione del Forum HR - People & Culture 2026, promosso da Comunicazione Italiana e in svolgimento il 18 e 19 novembre a Milano.