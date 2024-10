Imprese, nuovi strumenti per pmi territorio: nasce l’Elite Campania Hub

Con l’obiettivo di mettere a disposizione strumenti e soluzioni per accelerare e supportare la crescita delle migliori imprese del territorio campano, nasce l’Elite Campania Hub” realizzato da Elite – Gruppo Euronext in collaborazione con Sviluppo Campania, finanziaria della Regione Campania. Elite è l'ecosistema lanciato da Borsa Italiana nel 2012 e oggi parte del Gruppo Euronext, che supporta le piccole e medie imprese nella crescita sostenibile di lungo periodo, accelerando il processo di accesso a capitali, competenze e networking.

L’iniziativa, che sarà presentata lunedì 28 ottobre, dalle 16 alle 19, a Napoli presso Palazzo Ischitella, in via Riviera di Chiaia, con l’evento “Campania Hub: sviluppo e innovazione per le imprese del territorio“, offre gli strumenti necessari per rafforzare la competitività e lo sviluppo internazionale del sistema produttivo campano attraverso azioni volte a sostenere e consolidare le competenze tecniche e manageriali delle imprese della regione.

Durante l’evento intervengono nell’ordine: Prof. Mario Mustilli, Presidente di Sviluppo Campania; Marta Testi, Amministratore Delegato di ELITE - Euronext Group; Giovanni Lombardi, Founder di Tecno; Marco Lucchini, Senior Partner del Fondo Italiano di Investimento; Andrea Nuzzi, Head of Corporate and Financial Institution di Cassa Depositi e Prestiti; Giuseppe Nargi, Direttore Regionale di Intesa Sanpaolo; Marco De Lellis, Managing Director Divisione Contenitori di Laminazione Sottile; Vito Grassi, Amministratore Delegato di Graded. Modera Alfonso Ruffo, direttore responsabile de ildenaro.it e direttore editoriale del Gruppo Economy.

Marta Testi, Amministratore Delegato di Elite - Gruppo Euronext, ha detto: “La Campania oggi è già largamente rappresentata in ELITE con oltre 120 aziende, con un fatturato aggregato di oltre 9.5 miliardi di euro e che impiegano circa 28mila dipendenti. Con Sviluppo Campania condividiamo da sempre sia l’importanza della crescita culturale e dimensionale delle società di questo territorio, sia il ruolo chiave che una maggior prossimità alle imprese porta con sé nell’affiancarle in un percorso di crescita nelle competenze, nelle relazioni e nell’accesso al capitale per la crescita. Per questo sono estremamente felice di lanciare oggi l’Elite Campania hub aprendo le candidature delle imprese che ne vorranno far parte. Si tratta di un’importante iniziativa che punta alla vicinanza e al supporto a chilometro zero. Sono molte le realtà del territorio che hanno le caratteristiche per unirsi a questo primo gruppo di eccellenze locali e avere impatto sulla crescita economica sia della regione sia dell’economia reale del Paese nel suo complesso”.

Mario Mustilli, Presidente di Sviluppo Campania ha detto: “Gli obiettivi di Campania Hub sono perfettamente in linea con il lavoro che Sviluppo Campania porta avanti, ovvero supportare la crescita delle imprese del territorio mettendo a disposizione gli strumenti necessari per rafforzarne la competitività: dagli incentivi alle micro e piccole imprese ai meccanismi finanziari evoluti e innovativi per le realtà più strutturate. Per farlo Sviluppo Campania si è sempre posizionata al centro dello snodo fondamentale tra Pubblica amministrazione, Imprese e Sistema bancario come attuatore di nuove misure a sostegno del rilancio del sistema produttivo regionale. La collaborazione tra pubblico e privato è la strada migliore per favorire la competitività delle imprese sui mercati nazionali ed internazionali. Va nella stessa direzione questo ulteriore tassello che oggi poniamo sul nostro percorso, in collaborazione con ELITE – Gruppo Euronext: un nuovo punto di riferimento per il tessuto economico locale finalizzato a sostenere e consolidare le competenze tecniche e manageriali delle migliori imprese della regione”.