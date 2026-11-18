"People Voice per noi è tutto, perché ci occupiamo di dare alle persone l'opportunità di performare in lingua straniera. Questo significa parlare in lingua straniera. Quindi la voce è tutto, soprattutto, se consideriamo che una persona su quattro rimane in silenzio nei momenti che contano. Dobbiamo lavorare sull'autostima delle persone per dare questa voce, così che tutti possano sentirsi partecipi". Lo afferma Lucrezia Scarapicchia, Head of B2B Partnership Italia Busuu, in occasione della prima giornata di lavori della XVIII edizione del Forum HR - People & Culture 2026, promosso da Comunicazione Italiana e in svolgimento il 18 e 19 novembre a Milano.