Imprese: Testa (Magis), 'Con Magis guardiamo al futuro e parliamo ai giovani"

"Il senso di questa operazione di rebranding è quello di guardare al futuro e di parlare al futuro per cui serve un brand con un nome che possa essere pronunciato e capito. Il nostro scenario di sviluppo è in Italia, l'anno scorso abbiamo vinto molti bandi della Consip per dare energia a comuni in tutto il paese". Queste le parole di Federico Testa, presidente di Magis, ex Agsm Aim, oggi a Verona, in occasione della presentazione ufficiale del brand nato dalla ricombinazione delle lettere del vecchio nome. Una parola che in latino significa "di più", ma anche "oltre", "verso il meglio", e parla di progresso, ambizione e trasformazione.