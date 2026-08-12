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Infrastrutture: Saipem attiva sul progetto Neptun Deep Gas Development nel Mar Nero

12 agosto 2026 | 10.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Neptun Deep è il più grande progetto di sviluppo di gas naturale offshore attualmente in corso nell'Unione Europea. Realizzato da OMV Petrom e Romgaz con investimenti fino a 4 miliardi di euro, è considerato strategico per rafforzare la sicurezza energetica e diversificare le fonti di approvvigionamento dell'Europa. Saipem è coinvolta nel progetto lungo l'intera filiera, dalla progettazione alle attività di installazione offshore. Il Jacket della piattaforma è partito dal cantiere Saipem di Arbatax, in Sardegna: si tratta di una struttura alta circa 130 metri, con una base di 50x50 metri e un peso di 7.500 tonnellate. La topside, parte superiore della piattaforma, invece, misura circa 70x70 metri e supera le 10mila tonnellate di peso. L'iniziativa contribuisce alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico dell'Unione Europea e valorizza il ruolo di Saipem come operatore internazionale nel settore delle infrastrutture energetiche offshore.

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