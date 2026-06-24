circle x black
Cerca nel sito
 

Innovazione, Calzolari (BolognaFiere): "A Bologna il futuro è già il presente"

"Con il Wmf 2026 la città si conferma capitale dell’innovazione"

Giampiero Calzolari - (Adnkronos)
Giampiero Calzolari - (Adnkronos)
24 giugno 2026 | 14.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Qui ci sono tanti giovani, molti Paesi, svariate occasioni di incontro con istituzioni, nuove imprese e centinaia di startup, e poi diversi spunti di riflessione sul futuro che, per Bologna, in buona parte è già il presente, come dimostra ad esempio il Tecnopolo”. Così Giampiero Calzolari, presidente di BolognaFiere, a margine della cerimonia di inaugurazione del We Make Future 2026. Tra i più grandi festival internazionali sulla tecnologia e l’innovazione digitale, la manifestazione va in scena da oggi a venerdì nei padiglioni di BolognaFiere e costituisce un’occasione per sviluppare soluzioni innovative, attivare relazioni e costruire nuove opportunità di business, con un occhio alle grandi sfide che attraversano il futuro del pianeta.

“È una fiera molto interessante - afferma Calzolari - un insieme di momenti che vanno dall’approfondimento scientifico-metodologico alla spettacolarizzazione di questi stessi argomenti. Si tratta quindi di un appuntamento che integra un’offerta di Bologna come capitale dell’innovazione”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
innovazione tecnologia digitale futuro
Vedi anche
news to go
Pensioni, sale età media per uomini e donne: il dato
Zendaya e Tom Holland mano nella mano a Roma: "I veri supereroi sono tra noi" - Video
News to go
Stop al lavoro, torna la norma anti-caldo
Agente morto dopo inseguimento, il saluto di cordoglio delle forze di polizia - Video
Fine vita, fratelli Gentili: "Noi affetti da Sla vogliamo la libertà di scegliere" - Video
Ponza, 40 kg di hashish in una grotta: l'intervento dei sommozzatori della Finanza – Video
L'attacco di Trump a Meloni, l'audio originale della telefonata - Video
Starmer si dimette, la battuta di Trump: "Non era Winston Churchill" - Video
Foggia, ricettazione e riciclaggio pezzi ricambio auto rubate: 8 arresti - Video
News to go
Autovelox, Salvini firma il decreto: cambiano le regole
Pietro Orlandi: "43 anni fa spariva Emanuela, ricostruiamo quei momenti per fare chiarezza"
Malagò nuovo presidente Figc: "Ho 3900 messaggi sul cellulare, ora cominciamo a metterci la testa"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza