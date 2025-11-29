circle x black
Innovazione, successo per la tappa greca del roadshow WMF We Make Future

Quest'anno il livello dei progetti imprenditoriali innovativi presentati dalle 16 startup in gara si è dimostrato eccezionalmente alto

29 novembre 2025 | 14.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Si è conclusa con un grande successo di partecipazione e networking la 5ª edizione della tappa greca del WMF International Roadshow a Salonicco, snodo cruciale per l'ecosistema innovativo balcanico. Tre startup - Doitforme, Wasty e BuildingHow Team - si sono aggiudicate un posto alla Fiera Internazionale su AI, Tech e Digital Innovation, confermando il valore di WMF We Make Future, la Fiera Internazionale e Festival sull'Intelligenza Artificiale, la Tecnologia e l'Innovazione Digitale, nell'accelerare la collaborazione globale. L’evento, realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio Italo-Ellenica di Salonicco ha registrato una forte affluenza, consolidando il WMF come acceleratore bidirezionale in grado di generare valore, connessioni e collaborazione sia nel territorio ospitante, sia tra la Grecia e l'Italia, aprendo le possibili connessioni al mondo intero. Quest'anno, in particolare, il livello dei progetti imprenditoriali innovativi presentati dalle 16 startup in gara si è dimostrato eccezionalmente alto.

La giuria, composta da esponenti di spicco del settore, ha selezionato i tre progetti che voleranno al WMF 2026 (in calendario dal 24 al 26 giugno a BolognaFiere), entrando di diritto nel network globale della Fiera Internazionale. Si tratta di Doitforme, premiata per la sua piattaforma AI-driven di marketing automation; Wasty, che ha ottenuto un riconoscimento per la soluzione AI che ottimizza le operazioni dei QSR (Quick Service Restaurants) e riduce lo spreco alimentare; e di BuildingHow Team (HoloBIM AI-SaaS), riconosciuta per la sua piattaforma Construction 4.0 per la progettazione antisismica 6D Digital Twin. Inoltre, una menzione speciale è stata assegnata a Pace Sports, la piattaforma all-in-one dedicata al mondo degli sport di endurance che migliora l'esperienza di gara e la gestione eventi grazie all'AI.

L'alta qualità dei progetti e il successo della partecipazione hanno ricevuto l'elogio unanime delle autorità presenti, che hanno sottolineato l'importanza della sinergia tra tecnologia e sviluppo territoriale. Le tre startup vincitrici potranno ora capitalizzare questa vittoria accedendo alle opportunità del World Startup Fest durante il WMF 2026, beneficiando di spazi espositivi, incontri B2B con investitori internazionali e visibilità sul palco principale dell'innovazione mondiale.

Cosmano Lombardo, Founder e CEO di Search On Media Group e ideatore del WMF, ha espresso grande soddisfazione per la crescita della tappa greca: "La qualità vista a Salonicco conferma che il nostro International Roadshow è un generatore reale di opportunità. Il WMF non è solo un evento, ma una piattaforma globale che connette ecosistemi diversi: portando realtà come Doitforme, Wasty e BuildingHow Team in Italia, acceleriamo l'innovazione bidirezionale e costruiamo ponti concreti per il Business of Tomorrow. Siamo orgogliosi di vedere come la nostra 'Innovation Valley' continui ad espandersi, includendo talenti che utilizzano la tecnologia per un impatto positivo e sostenibile."

