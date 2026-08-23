Inps, De Felice: "Con progetto giovani la Pa innova"

“Con il Progetto Giovani abbiamo voluto costruire un ponte narrativo con le nuove generazioni, in termini di linguaggio, grafiche e servizi, e i risultati ci hanno dato ragione. I 3 milioni e 300 mila contatti che abbiamo avuto quest’anno hanno dimostrato che questa è la strada giusta”. Lo ha dichiarato il direttore centrale Comunicazione dell’INPS, Diego De Felice, a margine della conferenza stampa del presidente Gabriele Fava (e dedicata proprio al Progetto Giovani) in occasione del Meeting di Rimini.

“Vorremmo replicare questa esperienza anche con altre platee - ha aggiunto De Felice -. Questo è un modo nuovo di comunicare: in una società che cambia, anche la comunicazione deve evolvere. L’INPS sta facendo questo, innovando il modo di dialogare con i cittadini”.