Intelligenza artificiale, Antonio Calegari nuovo direttore dell'Istituto AI4I

Si è svolta questa mattina la seduta n. 6 del Consiglio di Sorveglianza di AI4I, l’Istituto italiano di Intelligenza Artificiale per l’Industria, costituito dai fondatori Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Ministero dell’Università e della Ricerca, e operativo dallo scorso giugno. Nel corso della riunione, il Consiglio ha deliberato, all’unanimità, la nomina di Antonio Calegari a primo Direttore di AI4I.

La designazione è giunta al termine di un percorso di selezione avviato la scorsa estate con la pubblicazione di una call internazionale, cui hanno risposto 80 candidati da tutto il mondo. Il processo – che AI4I ha seguito con il supporto della società di executive search Key2People Srl e di un Search Committee composto da esponenti del mondo scientifico, tecnologico, industriale e della consulenza strategica – ha portato a una prima short list di 11 candidati, che sono stati intervistati per giungere a una short list di 4 candidati. La fase successiva ha visto il coinvolgimento del Comitato Scientifico di AI4I, presieduto da Simone Ungaro, Chief Strategy and Innovation Officer in Leonardo Spa, per giungere, all’esito dei colloqui, alla scelta del direttore da parte del Consiglio di Sorveglianza.

Classe 1966, laurea in fisica all’Università di Milano e MBA a INSEAD, Calegari vanta una esperienza manageriale in aziende nazionali ed internazionali (tra cui Vodafone, Sirti, Diners Club, Carlson Wagonlit Travel) e una profonda conoscenza dei processi di trasferimento tecnologico, culminata, negli ultimi anni, nella creazione e nel consolidamento, in Svizzera, della startup AI “Artificialy”.

“La nomina di Calegari conclude la fase di set up dell’Istituto, a sei mesi dal suo avvio. Desidero ringraziare Key2People, i membri del Search Committee e il Comitato Scientifico per la qualità del lavoro svolto negli scorsi mesi. L’Istituto arriva a questo passo avendo completato la definizione dei cardini fondamentali dell’impianto aziendale. Anche grazie alla collaborazione amministrativa e strategica con l’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova siamo riusciti a tenere un ritmo di marcia serrato”, commenta Fabio Pammolli, presidente di AI4I.

“L’arrivo di Calegari è rivelatore di una scelta precisa – prosegue Pammolli – quella di valorizzare le competenze manageriali e imprenditoriali di un uomo di azienda competente, appassionato e consapevole. Calegari, anche grazie al supporto e agli stimoli del Comitato Scientifico, potrà lavorare da subito per far sì che AI4I sia un luogo di attrazione di giovani ricercatori che vogliano sviluppare algoritmi, soluzioni e servizi rivolti alle applicazioni industriali, a iniziare da quelle nei settori aerospaziale e dell’automotive. Allo stesso tempo, le sue competenze gli consentiranno di disegnare AI4I come luogo di incontro tra domanda e offerta di soluzioni rilevanti per l’industria italiana e come un marketplace per le molte piccole imprese che, già oggi, stanno lavorando in questo settore. AI4I nasce come struttura aperta a un vasto e complesso ecosistema e con l’ambizione di innovare il modo con cui si fa trasferimento tecnologico. Nei prossimi mesi, anche grazie all’apporto decisivo di Antonio Calegari, si completerà la messa a punto delle strutture e dei processi che sosterranno la piena realizzazione del disegno strategico di AI4I”.

Con la scelta del Direttore si conclude la prima fase di avvio operativo di AI4I. Proprio pochi giorni fa, è stato definito un importante accordo strategico riferito alla sede dell’Istituto, insieme a Fondazione CRT (Cassa di Risparmio di Torino) e OGR (Officine Grandi Riparazioni). Grazie al sostegno di Fondazione CRT, con cui si è definita una collaborazione di lungo periodo, AI4I entra negli spazi OGR Tech, polo innovativo di rilevanza nazionale e internazionale per l’innovazione e lo sviluppo tecnologico. Gli spazi delle OGR, dove sono già presenti importanti aziende, progetti degli atenei torinesi e startup innovative, rappresentano l’ambiente ideale per AI4I e per lo sviluppo di interessanti sinergie e collaborazioni nella ricerca scientifica e tecnologica e nello sviluppo del campo dell’intelligenza artificiale.

“L’ingresso in OGR – conclude Pammolli – afferma la rilevanza nazionale e internazionale di AI4I ed è un segno della nostra responsabilità rispetto al tessuto industriale locale e nazionale. Desidero ringraziare CRT e OGR, che hanno reso possibile questo passaggio, un punto fondamentale nella storia del nostro Istituto. I miei ringraziamenti vanno anche al Presidente Cirio, che ha consentito che l’Istituto potesse muovere i suoi primi passi all’interno del Grattacielo della Regione Piemonte”.