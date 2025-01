Ita Airways, sindacati al primo incontro con Eberhart e Pappalardo

Primo incontro tra i sindacati e la nuova dirigenza di Ita Airways, l'amministratore delegato Joerg Eberhart e il presidente Sandro Pappalardo, negli uffici Ita a Fiumicino. Incontro interlocutorio, sì, e di presentazioni, ma anche occasione per iniziare a mettere sul tavolo le questioni aperte: dalle prospettive di sviluppo industriale agli investimenti in aeromobili, dal tema dell'occupazione - a partire dal reintegro dei lavoratori in cassa integrazione provenienti da Alitalia - al rinnovo del contratto e l'aumento dei salari.

Tutti concordi, i sindacati, nel definire "positivo" l'incontro, "comuni" gli obiettivi, ma con cautela. Insomma, si andrà alla verifica con i fatti, soprattutto in vista dei prossimi incontri, che dovrebbero avvenire a breve con l'azienda che ha fatto sapere che sarà al lavoro sul piano industriale già nei prossimi giorni. Concordano, i sindacati, anche nel chiedere "un cambio di passo" che consenta a Ita di "uscire dalla precarietà per entrare nella fase costruttiva". Il delicato nodo occupazionale, nonostante la disponibilità registrata a "iniziare un ragionamento" resta strettamente collegato ai risultati che dovrà raggiungere l'azienda.

Buona la prima, ma con cautela

"E' stato un primo incontro positivo e interlocutorio, gli obiettivi di crescita sono comuni - dice all'AdnKronos Ivan Viglietti, segretario nazionale Uil trasporto aereo, al termine dell'incontro - Abbiamo esposto quelle che sono le nostre priorità: crescita dell'azienda e, a cascata, crescita occupazionale, per dare risposta alle persone in cassa integrazione e a quelle con contratti a tempo determinato, e poi c'è il tema dei contratti". La risposta? "Disponibilità a iniziare il confronto". Insomma "un atteggiamento positivo, che bisognerà poi verificare nei fatti". Sul fronte del piano industriale "stanno lavorando e ci incontreremo anche su questo".

Un "incontro interlocutorio, avvenuto in un buon clima", anche per Fabrizio Cuscito, segretario nazionale Filt Cgil trasporto aereo. "Abbiamo avanzato le nostre richieste - dice all'Adnkronos - sviluppo industriale, aumento degli aeromobili a lungo raggio, del network e delle destinazioni, richiamo dei lavoratori in cassa integrazione, conferma dei precari e aumento dei salari. Ci è stato risposto che nei prossimi giorni lavoreranno al piano industriale, che Ita deve essere protagonista all'interno del gruppo Lufthansa e che sul contratto sono disposti a iniziare un ragionamento, tenendo conto del bilancio dell'azienda. Abbiamo chiesto incontri a breve termine e apertura del contratto, ci aspettiamo di essere convocati a breve".

Ora serve un cambio di passo, evitare gli errori del passato

"Abbiamo messo sul tavolo quelli che sono i nostri obiettivi e le nostre aspettative, che riteniamo comuni con l'azionista Lufthansa: consolidare Ita e creare le condizioni perché si sviluppi, creando valore per gli azionisti e benessere per i dipendenti. Dipendenti che hanno fatto enormi sacrifici e ora serve un cambio di passo - dice all'AdnKronos Stefano De Carlo, segretario esecutivo Anpac - Ci siamo promessi un rapporto franco e continuo, quindi ci aspettiamo altri incontri nel breve termine. I tanti sacrifici fatti dai lavoratori in questa azienda vanno ripagati e questo non può che passare attraverso i risultati positivi che l'azieda deve raggiungere". Tra i temi affrontati, il contratto scaduto, "su questo vanno date risposte, ci sono grandi aspettative". Sul fronte del piano industriale, "confermato il riammodernamento della flotta". Per il resto "c'è una matassa da districare e a questo servirà questo primo anno", a invertire la rotta rispetto alla precarietà, tagliare i ponti con il passato "e passare a una fase costruttiva".

Richieste chiare anche da parte del segretario generale Fit-Cisl, Salvatore Pellecchia, "che auspichiamo si traducano in azioni concrete per iniziare a lavorare in sinergia già da oggi, inaugurando una nuova fase di leale collaborazione con il sindacato che punti a riaffermare la centralità del benessere di lavoratrici e lavoratori”. Parole condivise da Monica Mascia, segretario nazionale responsabile del trasporto aereo di Fit-Cisl: "Ci aspettiamo - dice - che dal nuovo vertice aziendale arrivino input in discontinuità nella gestione del personale che si basino sul riconoscimento del merito e sull’applicazione di regole chiare, ad esempio per l’assegnazione dei turni, definendo criteri precisi per i percorsi di carriera e la crescita professionale. Aspetti che in passato sono stati disattesi riverberando effetti negativi sul clima organizzativo aziendale. Per quanto riguarda il tema dei remedies imposti dall’Unione Europea l’azienda, a seguito della nostra richiesta, ci ha confermato che saranno necessari ulteriori approfondimenti finalizzati ad armonizzare le norme di impiego e contrattuali”.

(di Stefania Marignetti)