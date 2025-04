Italia-Francia. Non è il prossimo match dei Mondiali di calcio, ma una sfida che si gioca sul terreno dell'alta velocità: Tgv contro Frecciarossa, sulla tratta Milano-Parigi. La settimana appena trascorsa ha visto la riapertura ufficiale del collegamento, con due eventi alla Stazione Centrale di Milano. Ed è caccia ai clienti. I francesi di Sncf hanno messo sul tavolo tre collegamenti giornalieri, andata e ritorno, con la Ville Lumière: le partenze da Milano-Porta Garibaldi sono programmate alle 6, alle 12.10 e alle 16.10; da Parigi sono alle 6.46, alle 9.46 e alle 14.48. I biglietti partono da un prezzo base di 29 euro.

Il gruppo Fs ha rilanciato con quattro corse giornaliere, due partenze da Milano Centrale alle 6.25 e alle 15.53 e due da Parigi, alle 7.30 e alle 15.20. I biglietti partono da 35 euro. Il viaggio ha in entrambi i casi una durata di circa 7 ore; Frecciarossa fa 6 fermate prima di raggiungere Parigi: Torino Porta Susa, Oulx-Cesana-Claviere-Sestriere, Modane, Saint-Jean-De-Maurienne-Arvan, Chambery e Lione; Tgv ne fa 5: Torino Porta Susa, Oulx-Cesana-Claviere-Sestriere, Modane, Saint-Jean-de-Maurienne-Arvan e Chambéry.

Le aspettative sono promettenti per entrambi i gruppi, considerando che i passeggeri trasportati da Trenitalia France, da dicembre 2021 ad oggi, sono stati oltre tre milioni. Un successo accompagnato da alti tassi di soddisfazione dei passeggeri (98%), con il 97% pronto a ripetere l’esperienza e a raccomandare Trenitalia ai propri conoscenti: "Il Gruppo Fs è molto concentrato sulla crescita internazionale del trasporto passeggeri, sulla base dell'esperienza maturata sia nel nostro Paese che in alcuni mercati europei -spiega all'Adnkronos Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia-. Guardiamo con fiducia alla rete alta velocità in Europa, ad un servizio che da 'metropolitana d'Italia' possa diventare 'metropolitana d'Europa'. Siamo certi di poter affrontare questo percorso di crescita con competenza, conoscenza e soprattutto con un brand di successo come Frecciarossa".

Per i francesi di Sncf, la ripresa del servizio diretto Milano-Torino-Parigi si inserisce in un contesto di crescita della domanda di trasporto ferroviario tra Italia e Francia, con ricadute dirette sulle regioni Lombardia e Piemonte. Il ritorno del Tgv rafforza il ruolo di Milano e Torino come hub strategici per il turismo, il commercio e gli scambi culturali: "La ripresa del collegamento diretto con Tgv Inoui tra Italia e Francia -chiarisce all'Adnkronos Caroline Chabrol, direttrice generale di Sncf Voyages Italia- si inserisce in un contesto di crescita della domanda di trasporto ferroviario che abbiamo registrato chiaramente anche nel periodo di interruzione della linea a causa della frana in Valle della Maurienne. Basti ricordare che con il servizio sostitutivo abbiamo fatto viaggiare 208 mila passeggeri. Dal 31 marzo, l'offerta è stata ampliata con 3 collegamenti A/R giornalieri. Con 56 milioni di passeggeri dell'Alta Velocità, l'Italia rappresenta un mercato dinamico con prospettive di sviluppo".

L'obiettivo per il gruppo d'Oltralpe è quello di raggiungere il 15% del mercato italiano, per trasportare sui nostri treni 10 milioni di passeggeri entro il 2030: "I treni che abbiamo programmato di portare in Italia -avverte la manager- saranno molto più efficienti dei treni ad alta velocità attualmente circolanti sulla rete italiana, con un consumo di energia pari a circa un terzo (-37%). I piani di Sncf prevedono inoltre investimenti di 800 milioni di euro entro il 2027 per lo sviluppo dell'alta velocità in Italia. E questi investimenti avranno importanti ricadute sull’economia nazionale e locale, sicuramente in termini di occupazione, formazione degli addetti e stimolo allo sviluppo delle attività economiche, turistiche e culturali".

Prospettive incoraggianti per chi ama viaggiare. Del resto, la concorrenza potrebbe riservare molte sorprese e nuove opportunità per muoversi sempre più agevolmente e con condizioni che potrebbero rivelarsi più vantaggiose in termini di tempo e di soldi rispetto ad altre forme di viaggio. Da questo punto di vista, "la competizione fa bene al mercato -assicura Strisciuglio-. Il mercato ferroviario in Italia è sempre stato all’avanguardia dal punto di vista della competizione. E noi affrontiamo la competizione, che di per sé è sempre positiva, con grande fiducia perché il brand Frecciarossa è un brand di successo".

E intanto un nuovo collegamento si annuncia nel panorama delle offerte: a partire dal 15 giugno 2025, al Milano-Parigi si aggiungerà il collegamento in Frecciarossa tra Parigi e Marsiglia, con quattro corse giornaliere. Il viaggio, della durata di 3 ore e 20 minuti, collegherà la capitale francese, con partenza da Parigi-Gare-de-Lyon, alla stazione Saint-Charles di Marsiglia. Le fermate intermedie sono Lione Saint-Exupéry, Avignone, Aix-en-Provence e Marsiglia Saint-Charles. Una frequenza giornaliera che punta a rafforzare ulteriormente la mobilità sostenibile per tutti coloro che si spostano per motivi di lavoro, svago e turismo.