Italia Economia n. 5 del 31 gennaio 2024

Confitarma presenta il nuovo Consiglio Direttivo, per affrontare le sfide che attendono l’economia del mare in Italia; SACE BT al fianco di piccole aziende e Pmi; Lavoro: come cambia per i giovani la relazione con il tempo, il reddito e i propri interessi; Imprese, il welfare aziendale al centro del nuovo incontro di Comunicazione Italiana in collaborazione con Pluxee; Inca Cgil: agire su riforma Patronati nel 2024; Bper Banca è presenting sponsor ai prossimi Campionati europei di ginnastica artistica a Rimini