Italpol Vigilanza celebra 50 anni: un impegno costante per la sicurezza di famiglie e imprese

Italpol Vigilanza celebra 50 anni di attività. Un traguardo ''importante'' per l’azienda fondata da Domenico Gravina nel 1975, a Roma, oggi tra le più importanti imprese italiane nel settore della sicurezza privata. Con circa 4.000 collaboratori e un fatturato vicino ai 200 milioni di euro, Italpol Vigilanza, dal 1° gennaio scorso diventata una Società per Azioni ''guarda con grande ottimismo al futuro -si sottolinea in una nota- e inaugura una nuova fase strategica di investimenti in innovazione tecnologica, sostenibilità, formazione per le Guardie Giurate, destinate a ricoprire ruoli di responsabilità non soltanto nel presidio fisico, ma anche con gli strumenti digitali''.

L’obiettivo di Italpol Vigilanza, è rafforzare un modello di sicurezza che integri presenza fisica e strumenti digitali avanzati. Italpol Vigilanza nasce a Roma nel 1975 ''con la missione di offrire alle persone e alle imprese servizi di protezione e sicurezza professionali e su misura. Nel corso degli anni, l’azienda ha ampliato la propria presenza arrivando ad aprire sedi in Lombardia, Lazio, Campania, Sardegna, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Sicilia''.

L’azienda è impegnata nello sviluppo di sistemi di sorveglianza a base di droni per il monitoraggio di aree sensibili, e collabora con partner specializzati in soluzioni di cybersicurezza e analisi predittiva. Il nuovo assetto manageriale voluto dalla proprietà, vede alla guida figure di elevata esperienza nel settore: l’amministratore delegato Marco Mignucci, il presidente del Cda Damiano Toselli, una carriera da Ufficiale dei Carabinieri e poi da Capo della Sicurezza in diverse grandi aziende italiane; il Direttore Tecnico Operativo dottor Antonio Del Greco, ex Dirigente Generale della Polizia di Stato. In rappresentanza della storia e dei valori dell’azienda, i fratelli Giulio Gravina e Francesco Gravina, owner di Italpol Vigilanza.

“I cinquant’anni -dice Giulio Gravina, proprietario di Italpol Vigilanza- rappresentano un traguardo importante per l’azienda e per tutti noi, sono soprattutto un nuovo punto di partenza. Con la trasformazione in Società per Azioni vogliamo consolidare la nostra leadership nel settore, investendo in tecnologie all’avanguardia e formazione continua del nostro personale. La sicurezza oggi non può prescindere dall’innovazione: per questo stiamo puntando su intelligenza artificiale, cybersicurezza e sorveglianza intelligente per offrire ai nostri clienti, pubblici e privati, servizi sempre più integrati ed efficaci. Il nostro obiettivo è chiaro: essere protagonisti della sicurezza del domani restando fedeli alla nostra missione originaria. Proteggere le persone”.