IVA per le Associazioni Sportive Dilettantistiche

Il quadro generale

Gli enti che svolgono attività sportiva dilettantistica hanno visto nel corso degli ultimi anni un rinnovato interesse da parte del legislatore. Tutti conosciamo l'importanza sociale delle associazioni sportive in Italia, e sebbene le loro origini possano essere fatte risalire alla fine dell'Ottocento, è solo negli anni '70 che si assiste a una loro diffusione e a un notevole contributo alla promozione dell'attività fisica e sportiva a livello amatoriale nel nostro Paese. Recentemente, accanto a importanti novità legislative come il D.Lgs 36 del 2021, che introduce il Registro Nazionale delle Società Sportive Dilettantistiche (al quale le ASD e le SSD devono iscriversi per ottenere riconoscimenti "ai fini sportivi"), sono emerse altre novità. Alcune, meno pubblicizzate perché incluse legislativ più ampi, impatto, soprattutto a livello fiscale. Tra queste, spicca il cambiamento nel trattamento IVA per le prestazioni di servizi strettamente legati alla pratica dello sport o all’educazione fisica, significative ripercussioni fiscale, specialmente per gli enti di piccole dimensioni.

Cosa cambia nelle norme

Prevista in un primo momento l’attuazione dal 1 luglio 2024, slittata poi al 1 gennaio 2025 per effetto del Decreto cosiddetto “Milleproroghe” (convertito in legge n.18 del 23 febbraio 2024), il D.L 146/2021 contiene delle novità importantissime in materia IVA che coinvolgono le associazioni sportive dilettantistiche. Infatti:

“…le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali…”

A patto che non si abbiano “distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all’IVA”.

Si ha quindi una sostanziosa modifica agli articoli 4 e 10 del D.P.R. 633/1972, spostando numerose attività decommercializzate dal “fuori campo IVA” al “in campo IVA” (sebbene esenti), con l’eccezione ovviamente delle quote associative.

Già dal 17 agosto 2023 si erano avute delle novità, in quanto:

“Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all’art. 6 D.Lgs. 28.02.2021, n. 36, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto”.

ma da ora la riforma normativa presenta un carattere nettamente più generale.

Cosa cambia per gli enti. In primo luogo, molti enti con il solo codice fiscale dovranno così aprire la partita IVA, il cui risvolto principale, l’acquisizione della soggettività passiva IVA, comporta a cascata la necessità di provvedere a fatturazione (elettronica), registrazione e dichiarazione.

Che fare? l’adozione del regime ai sensi della Legge 398/1991, che esonera da tutta una serie di adempimenti IVA. L’opzione per l’adesione al regime 398 deve essere comunicata alla SIAE (ex articolo 9 comma 2 del DPR 544 del 1999) prima dell’inizio dell’anno solare per il quale si vuole usufruire del regime.

Per agevolare gli studi professionali e le associazioni sportive dilettantistiche (ASD), diverse software house offrono strumenti specifici per la gestione dei regimi contabili delle ASD e degli Enti del Terzo Settore (ETS). Tra questi troviamo:

