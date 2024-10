Kim Jones lascia Fendi

Kim Jones lascia il ruolo di direttore creativo di Fendi dopo quattro anni passati al timone del marchio. Lo stilista britannico, titolare delle collezioni donna e dell'alta moda della griffe romana nell’orbita di Lvmh, “si concentrerà pienamente” sul suo ruolo di direttore artistico di Dior Homme. Il nome del suo successore verrà annunciato “a tempo debito” fanno sapere da Lvmh.

Subentrato a Karl Lagerfeld nel settembre 2020, Kim Jones ha dato “un contributo significativo al patrimonio creativo del marchio e al suo heritage, integrando la sua estetica moderna e interculturale con il patrimonio storico di Fendi. Sotto la sua guida, la maison ha reinventato le collezioni di prêt-à-porter e couture, offrendo un approccio inclusivo e innovativo alla moda che ha costantemente rinnovato Fendi e i suoi codici italiani”.

Durante i quattro anni alla guida del brand “il lavoro di Jones è stato interamente guidato dalla passione e dalla creatività”. Fendi ringrazia inoltre Kim Jones “per la sua visione” e gli augura ogni successo in Dior Homme. “Kim Jones - commenta Bernard Arnault, presidente e ceo di Lvmh - è uno stilista di grande talento che ha portato in Fendi la sua visione unica e multiculturale. Desidero ringraziarlo per il suo contributo e non vedo l’ora di continuare ad assistere alla sua visione creativa nel menswear di Dior".