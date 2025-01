La mastodontica nave posa tubi attraverserà lo stretto che collega il Mar di Marmara al Mar Nero per andare ad operare sul progetto Sakarya Gas Field Development, che prevede il trasporto e l’installazione di condotte in acque profonde in Turchia, a circa 175 km al largo della costa di Eregli. La Castorone ha iniziato le operazioni previste per il progetto Sakarya nella primavera del 2022 e ha già installato circa 3.500 km di condotte ad una profondità massima di 2.200 metri.