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L’Adnkronos raddoppia e nomina due nuove vicedirettrici, Mia Grassi e Jole Saggese

L'ad Angela Marra: "Sotto la guida del direttore Desario, il lavoro di Grassi e Saggese andrà ad integrarsi con quello portato avanti finora da Insenga e Rutelli, completando la transizione verso un modello editoriale pienamente integrato"

Jole Saggese e Mia Grassi
Jole Saggese e Mia Grassi
09 giugno 2026 | 14.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L’Adnkronos rafforza la sua struttura giornalistica di vertice. L’azienda ha scelto di potenziare la squadra dei vicedirettori che, su indicazione del direttore Davide Desario, passano da due a quattro con la promozione di Mia Grassi e l’ingresso di Jole Saggese dal 6 luglio. Le due giornaliste affiancano i due vicedirettori già operativi, Fabio Insenga e Giorgio Rutelli, nel quadro di un piano complessivo di sviluppo che punta a presidiare le aree strategiche e a rafforzare la vocazione multimediale e la spinta all’innovazione della testata.

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Mia Grassi ha alle spalle una lunga esperienza in Adnkronos, è stata fino a oggi caporedattore centrale e seguirà il coordinamento della macchina redazionale, con particolare attenzione alle evoluzioni multicanale dell'agenzia.

Jole Saggese arriva da Class Cnbc, dove ricopriva il ruolo di Head of news e Anchorwoman, e si occuperà principalmente di finanza e dello sviluppo di nuovi format, con base a Milano.

Per l’Adnkronos le due nomine rappresentano una svolta significativa, che costituisce un segnale tangibile di un'evoluzione culturale e giornalistica.

“Nella nuova organizzazione, sotto la guida del direttore Davide Desario, il lavoro di Grassi e Saggese andrà ad integrarsi con quello portato avanti finora da Insenga, focalizzato su grandi temi e dibattiti nazionali, l’economia e gli eventi, e da Rutelli, impegnato prevalentemente sulla politica europea e internazionale, gli scenari geopolitici e la difesa - spiega l’amministratore delegato dell’Adnkronos Angela Marra - La riorganizzazione risponde a una duplice esigenza: da un lato consolidare e rafforzare il posizionamento di Adnkronos quale autorità riconosciuta nell’informazione primaria presso i partner istituzionali e gli abbonati corporate; dall’altro completare la transizione verso un modello editoriale pienamente integrato, capace di valorizzare ogni contenuto attraverso molteplici canali distributivi, linguaggi e formati, rispondendo così alla profonda trasformazione in atto nei modi di produzione, distribuzione e fruizione dell’informazione”.

Riproduzione riservata
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Tag
Adnkronos nomine vicedirettrici giornalismo innovazione multimediale
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