Laganà (Factorial): "Serve un'Ai integrata nei processi aziendali che lasci alle persone le decisioni importanti"

Più Ai non significa meno lavoro: è quanto emerge dal Factorial Business Facts Index 2026, una ricerca sul funzionamento delle imprese europee nell'era dell'Ai, presentata oggi a Milano in occasione del Factorial Summit. "Se l'Ai non è propriamente integrata nei dati, nei sistemi e nei processi aziendali, quello che fa è aumentare il lavoro e soprattutto aumentare la pressione sulle performance", ad affermarlo Nicola Laganà, vicepresidente Marketing di Factorial. "Per alleggerire il lavoro quello che serve è un'Ai che sia integrata nei processi aziendali, non più Ai", ha aggiunto.