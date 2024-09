Laura Vergani nominata Senior Vice President Global Communication & Public Affairs del Gruppo Chiesi

Il Gruppo Chiesi annuncia che Laura Vergani è entrata a far parte del team come Senior Vice President, Global Communication & Public Affairs. Vergani - riporta una nota - porta con sé una comprovata esperienza maturata nella sua carriera internazionale; per oltre vent'anni ha vissuto a Londra, dove ha ricoperto ruoli di vertice in aziende globali come Walgreens Boots Alliance, Barclays e Standard & Poor's. Più di recente ha ricoperto il ruolo di Chief Communications Officer per la startup di energia pulita newcleo.

"L'impegno di Laura Vergani per l'eccellenza, la sua passione nel creare relazioni significative e durature - si legge - e il suo allineamento con i nostri valori fondamentali di integrità, innovazione e collaborazione la rendono un'aggiunta preziosa al nostro team. La sua esperienza contribuirà positivamente agli obiettivi strategici della nostra azienda, rafforzando le nostre iniziative di comunicazione globale e relazioni istituzionali e valorizzando il lavoro del Gruppo Chiesi nel migliorare la vita delle persone".

"Non potrei essere più felice di assumere questo ruolo e di tornare a operare nel settore Health, unendomi a un Gruppo dinamico e lungimirante, con radici e valori solidi - il commento di Vergani - Sono impaziente di supportare Chiesi, la sua mission e il suo impressionante leadership team, contribuendo a rafforzare la nostra strategia di comunicazione globale e relazioni istituzionali".