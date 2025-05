Lazio protagonista al 'Blue Forum Awards 2025 su Amerigo Vespucci

"Con estremo piacere ho partecipato alla cerimonia del Blue Forum Awards 2025, che si è tenuta sulla nave scuola della Marina Militare, Amerigo Vespucci. Un’occasione unica che il Lazio sta vivendo, dove ho potuto evidenziare il ruolo che ha il mare per uno sviluppo economico". Lo ha dichiarato l’assessore alle Politiche del Mare della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli.

"Ho avuto modo di illustrare il lavoro che il Governo regionale sta portando avanti in questi primi due anni, in particolare con una programmazione mirata allo sviluppo del sistema portuale del Lazio. Interventi concreti hanno già interessato i porti di Sperlonga, Formia, Ventotene, Ponza, Anzio e Terracina, - ha spiegato Ciacciarelli - con particolare attenzione alle necessarie opere di dragaggio nei porti di Anzio e Terracina. Il nuovo Piano dei Porti, approvato in Giunta e in via di definizione in Consiglio regionale, supera una paralisi pianificatoria che durava dal 1998 e rappresenta uno strumento fondamentale per la crescita del settore".

"Il Piano punta sulla portualità destinata alla nautica da diporto, prevedendo la realizzazione di nuovi siti nei comuni di Montalto di Castro, Tarquinia, Ladispoli, Latina, Terracina, Formia e Ponza, con piena attenzione agli aspetti ambientali e costieri. Questo ci permetterà di valorizzare le coste laziali anche dal punto di vista economico e turistico. Ringrazio tutto l’equipaggio della Nave Amerigo Vespucci, il capitano di vascello Giuseppe Lai e tutte le istituzioni presenti a questa serata fantastica», ha concluso Ciacciarelli.