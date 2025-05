Adesione a screening oncologici gratuiti, la classifica delle regioni

Trentino, Emilia Romagna e Veneto le regioni che guidano la classifica delle adesioni agli screening oncologici gratuiti per mammella, cervice e colon-retto. A rivelarlo un report della Fondazione Gimbe sui dati 2023. In fondo alla classifica le regioni del Sud: Calabria, Sicilia, Campania, Sardegna. Eccezione positiva, invece, Basilicata e Puglia, a metà classifica. Male il Lazio, solo sedicesimo. Secondo Gimbe, serve più informazione e coinvolgimento per diagnosi precoci, più guarigioni e meno costi per il sistema sanitario.