Connessione per smart home: l’offerta di maggio di Ehiweb con la FIBRA a 2,5 Giga

Le smart home sanno stare al passo coi tempi, ma al loro passo deve stare anche la connessione. Il provider italiano Ehiweb non si fa trovare impreparato e per il mese di maggio ha pensato ad una SUPERPROMO dedicata proprio alle case domotiche. Si tratta della FIBRA 2,5 Giga, una promozione offerta ai clienti e ai nuovi clienti Ehiweb.it che hanno necessità di avere più Giga per la fibra ottica.

FIBRA 2,5 giga: la promozione Ehiweb

L’offerta può essere attivata entro il 31 maggio 2025 e propone la fibra pura al prezzo di 29,95€ al mese. Ehiweb ci tiene a sottolineare che il prezzo di questa promozione è “per sempre”. E la promessa non è da marinaio.

I clienti che aderiscono alla FIBRA 2,5 Giga, infatti, si vedranno applicata la stessa tariffa per tutto il tempo che sceglieranno di rimanere clienti Ehiweb. Anche alcuni colossi della connettività lo stanno iniziando a fare, ma ancora sono troppe le “rimodulazioni” del prezzo, con significativi rialzi spalmati nel tempo e conseguenti disagi per i clienti.

L’azienda nata a Bologna nel 2004, invece, fonda da sempre i suoi principi nel mantenere la parola data, e non ha mai riformulato le proprie promozioni aumentando i prezzi. Per questo motivo Ehiweb si è saputa distinguere sul mercato e in pochissimo tempo ha scalato le vette del mondo delle telecomunicazioni, inserendosi tra i migliori operatori per i servizi internet di casa e ufficio con 100% fibra ottica FTTH.

L’elevata qualità dei servizi firmati Ehiweb, la chiarezza delle informazioni, la riduzione della burocrazia all’essenziale e la costante e professionale assistenza personalizzata, rendono il brand italiano tra i più scelti dai clienti in cerca di stabilità e qualità.

Inoltre, attivando entro il 31 maggio l’offerta FIBRA 2,5 Giga di Ehiweb, i clienti avranno incluso nel prezzo il nuovo modem FRITZ!Box 7690 Wi-Fi 7, che arriva a casa già configurato, basta collegarlo per essere online. Questo dispositivo tedesco è ritenuto il top di gamma tra i modem/router, un po’ come lo è la Ferrari per le automobili. Ed è proprio quello di cui hanno bisogno gli abitanti delle case smart, che vogliono navigare, lavorare, giocare online o trascorrere il tempo libero su internet senza limiti e ad altissima velocità.

La linea FIBRA è attivabile anche in assenza di una linea telefonica, la connessione sarà affidabile e veloce, non c’è alcun vincolo di durata minima e il modem è in comodato d’uso gratuito. Nella politica di Ehiweb, però, vi è anche la possibilità per i clienti di continuare ad usare liberamente un modem di cui sono già in possesso. In questo caso, il provider fornisce i dati per la configurazione.

Anche per questa promozione è attivo il programma “porta un amico”. Se un cliente Ehiweb convince un’altra persona ad attivare una linea con Ehiweb, infatti, entrambi riceveranno un mese di internet gratis.

Scendendo più nello specifico, la FIBRA Ottica 2,5 Giga in download e 1 Giga in upload offre i seguenti servizi:

Wi-Fi dual band fino a 7000 Mbit/s

1 porta WAN e 1 porta LAN a 2.5 Gigabit

Customer care specializzato in Italia

2 porte LAN Gigabit

Gestione smart DECT Zigbee

Per qualsiasi dubbio o chiarimento, il servizio di assistenza clienti è sempre pronto a rispondere alle domande dei clienti e dei semplici curiosi interessati ad avere più informazioni.