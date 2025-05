Fuori programma 'palestinese' per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Bruxelles. L'eurodeputato della Sinistra Mimmo Lucano, durante i saluti del capo dello Stato agli europarlamentari nella sede del Parlamento Europeo, gli si è avvicinato, lo ha salutato e gli ha consegnato una kefiah, simbolo della lotta palestinese, prima contro i britannici e poi contro gli israeliani. Mattarella ha preso in mano la sciarpa, bianca e nera, per passarla poi ad un addetto del cerimoniale. Questo pomeriggio gli eurodeputati discuteranno nella miniplenaria della situazione nella Striscia di Gaza.