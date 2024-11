Pareggio 1 a 1 allo stadio Via del Mare tra il Lecce e l'Empoli. Ad aprire le marcature, in questa partita valida per la 12esima giornata di serie A, sono i toscani con Pietro Pellegri al 33esimo minuto. Pareggia Santiago Pierotti al 77esimo minuto per il Lecce. Con questo risultato il Lecce sale al 18esimo posto con 9 punti. L'Empoli si colloca al 10esimo posto con 15 punti.