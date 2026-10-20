Leccese (Casa Radio): "Nel 2027 un'Agenda dell'abitare con proposte per il legislatore"

"La partecipazione deve diventare azione: vogliamo costruire una comunità capace di elaborare proposte concrete per migliorare la qualità dell'abitare. Con l'Agenda dell'Abitare porteremo nel 2027 sui territori idee da sottoporre al legislatore." Con queste parole Paolo Leccese, giornalista e direttore editoriale di Casa Radio, ha commentato il think tank promosso da Casa Radio alla Casa dell'Architettura a Roma,"Comunicare l'Abitare", da lui ideato e promosso, dedicato al mondo della casa, del real estate, dell'architettura, della transizione ecologica e dell'innovazione tecnologica.