Logistica, Alis: "Con bando Login Business Mit e Ram mostrano di credere nel settore"

“Accogliamo con grande apprezzamento la pubblicazione del bando LogIN Business, promosso dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in collaborazione con Ram, che rappresenta un segnale concreto di attenzione verso la modernizzazione del comparto logistico e del trasporto merci. Una misura attesa, che mette a disposizione risorse significative – ben 157 milioni di euro – per supportare la trasformazione digitale delle imprese del nostro settore.” Con queste parole Marcello Di Caterina, vicepresidente di Alis, commenta la pubblicazione del bando ‘LogIN Business’ pubblicato dal Mit e previsto nell’ambito del Pnrr con uno stanziamento di 157 milioni di euro.

“Il bando – prosegue Di Caterina – si inserisce perfettamente nel percorso di crescita e rilancio tracciato dal Pnrr e riconosce alla digitalizzazione un ruolo strategico per rendere più efficiente, sicura e sostenibile l’intera catena logistica. Interventi come questo permetteranno alle aziende di implementare soluzioni tecnologiche per la condivisione delle informazioni tra operatori, la dematerializzazione dei documenti di trasporto, l’ottimizzazione dei carichi e l’integrazione modale, in linea con gli obiettivi europei di interoperabilità. Alis plaude all’impegno del Mit e di Ram per aver dato vita a uno strumento concreto, che valorizza le esigenze delle imprese e contribuisce a rafforzare la competitività del nostro sistema logistico a livello nazionale e internazionale. Continueremo a lavorare in modo propositivo al fianco delle Istituzioni per favorire innovazione, sostenibilità e semplificazione nel mondo del trasporto e della logistica”, conclude il vicepresidente.