Lollobrigida: "Il miele nei McDonald's fa conoscere prodotto identitario ai giovani"

27 gennaio 2026 | 16.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Far conoscere il miele come prodotto identitario, in un luogo frequentato quotidianamente da tanti ragazzi significa accrescere la consapevolezza delle nostre tradizioni produttive. Promuovere un prodotto sano e di alta qualità sostiene la filiera apistica nazionale e aiuta a tutelare le api, essenziali per l’equilibrio degli ecosistemi e per la produttività agricola. Questa iniziativa ha dunque un doppio valore, è un'opportunità concreta per i nostri apicoltori che vedono valorizzato il proprio lavoro ed è anche un investimento culturale rivolto alle giovani generazioniE' quanto ha affermato il ministro dell'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida, intervenendo alla presentazione della iniziativa che introduce il miele biologico italiano negli oltre 800 ristoranti di McDonald's Italia al Masaf.

miele biologico italiano prodotti identitari sostenibilità ambientale
