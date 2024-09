Lombardia: Tironi (ass. Lavoro), 'Servono misure per aiutare donne a conciliare lavoro e famiglia'

“Ci sono delle responsabilità che tutti noi come istituzioni dobbiamo sentirci addosso per portare avanti quelle misure che permettano a tutte le donne di conciliare tempo, lavoro e famiglia”. Così Simona Tironi, assessore al Lavoro della Regione Lombardia a margine dell'evento “La sostenibilità economica e sociale di Danone Italia e della sua filiera”, organizzato ieri pomeriggio dall'azienda durante il G7 Agricoltura e Pesca in corso a Ortigia. “A breve -a aggiunto Tironi- la nuova misura “Lombardia per le donne” a sostegno della maternità e per il ritorno delle donne nel mondo del lavoro. Le istituzioni si devono impegnare per dare alle donne tutti gli strumenti possibili per poter scegliere”.