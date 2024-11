Manovra, Cannata (FdI): Metro C, turn over polizia e sportivi in proposte

Dal rifinanziamento della Metro C di Roma al turn over nella sicurezza e la difesa ma anche un Piano Campioni per le giovani promesse sportive: in un'intervista all'Adnkronos il vice presidente della commissione Bilancio alla Camera Luca Cannata si sofferma su alcune proposte di emendamento presentate alla manovra in esame a Montecitorio.

"Grazie a un emendamento alla manovra, depositato da Fratelli d'Italia, salviamo i fondi per la Metro C di Roma con un rifinanziamento di 425 milioni d’euro per la tratta T1 Clodio-Farnesina della linea C", sottolinea. "Un segnale politico concreto e importante che dimostra, ancora una volta, il grande senso di responsabilità del nostro partito e del governo Meloni nei confronti della Capitale d'Italia", aggiunge. Attenzione poi alle forze dell'ordine e della difesa. "Stiamo lavorando per intervenire sulla manovra finanziaria e scongiurare il taglio del turn over del comparto difesa e sicurezza, tenendo conto della specificità che contraddistingue questo delicato settore", afferma il parlamentare FdI. "Con gli emendamenti alla legge di bilancio ripristiniamo il turn over al 100% per forze di polizia, militari e vigili del fuoco", aggiunge Cannata, sottolineando che il governo "ha sempre dimostrato in questi due anni alla guida del Paese vicinanza concreta all'intero comparto, cercando sia di potenziare l'organico che di tutelare tutti gli uomini e le donne in divisa che ogni giorno garantiscono la sicurezza dei cittadini".

Tra le proposte arriva poi anche un Piano per formare campioni sportivi. Il Programma 'studente-atleta' per permette agli sportivi "di alto livello iscritti agli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali e paritari, individuati sulla base dei requisiti stabiliti in accordo con il Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), il Comitato italiano paralimpico (Cip) e Sport e salute SpA, di conciliare il proprio impegno agonistico con quello scolastico, afferma Cannata, spiegando che si introducono "tre giorni di assenza giustificata al mese e interrogazioni e compiti in classe adattate al 'calendario agonistico' oltre che l'esonero dalle ore di alternanza scuola-lavoro".

Una "manovra estremamente solida ed equilibrata e già contiene molte richieste: ci sono molte misure, a partire dal taglio del cuneo. Va sottolineato che il taglio del cuneo fiscale riguarda più di 12 milioni di italiani", sottolinea, ricordando che con il provvedimento rende "strutturali" il taglio del cuneo fiscale e i tre scaglioni dell’Irpef con l'accorpamento delle prime due aliquote varato lo scorso anno. "Siamo il governo che sta intervenendo a favore delle classi più vulnerabili nel modo più deciso di tutti: le risorse alla sanità, mai state così alte, il supporto alle famiglie e la carta per i nuovi nati, gli sgravi per le assunzioni nel Mezzogiorno, le spese in conto investimento", sottolinea il deputato di Fratelli d'Italia. Quanto all'entità del ddl, spiega, "la manovra è pressoché obbligata nei numeri: 30 miliardi per il 2025, 35 per il 2026, 40 miliardi per il 2027, ed è in questo perimetro che bisogna intervenire".

E sullo sciopero annunciato da Cgil e Uil dice netto: "Onestamente non capisco neanche su cosa protesti il sindacato. Annunciare uno sciopero generale raccontando ai propri iscritti una legge di bilancio che non si è ancora letta, come il male assoluto, non è il modo corretto di agire. Anzi può deflagrare in situazioni piuttosto critiche per la tenuta sociale del paese". Lo sciopero indetto dalla Cgil e dalla Uil, prosegue ancora, "non trova nemmeno l’accordo di tutti i sindacati, perché la Cisl si è dissociata. Credo legittimamente che possiamo ritenere che quello stesso sciopero sia fatto per motivi politici e pretestuosi contro il Governo".