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Maturi (Cosmoprof Worldwide Bologna): "Per il 2027 ci aspettiamo sinergia tra gli operatori"

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18 settembre 2026 | 10.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Da questa edizione ci aspettiamo la capacità degli operatori di saper fare sinergia e saper raccogliere dal passato ciò che ha aiutato lo sviluppo, senza dimenticare che l'uomo è alla base di tutto ciò che creiamo, quindi tutto ciò che è tecnologia e tutto ciò che in futuro non può esistere senza delle radici molto forti. Le radici possono sembrare invisibili come quelle degli alberi, ma sono fondamentali per poter stabilizzare ciò che è necessario all'uomo e anche la bellezza visibile e invisibile". Lo ha detto Francesca Maturi, Head of Business Development di Cosmoprof Worldwide Bologna, nel corso della presentazione di The Invisible Beauty, il nuovo progetto di comunicazione di Cosmoprof Worldwide Bologna, ideato in vista dell'edizione 2027, che celebrerà i 60 anni della manifestazione di riferimento a livello globale per l'industria cosmetica.

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