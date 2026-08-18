#La Partita del Futuro questa estate si gioca al Meeting di Rimini, una settimana di incontri guidati dall’ultimo verso del Paradiso di Dante: “L’amor che move il sole e le altre stesse”. La domanda di fondo che questi versi della Divina Commedia pone al nostro mondo è proprio cosa muove davvero l’uomo nel Creato: l’economia, l’impresa e il progresso, l’armonia con la natura preservando i Beni Comuni. In una stagione segnata da conflitti, crisi energetiche e dalle profonde trasformazioni del lavoro dettate dalla rivoluzione dell'intelligenza artificiale, il Meeting richiama la Chiesa e il mondo laico alla responsabilità di costruire una società nella quale il progresso rimanga al servizio della persona nel rispetto della Casa Comune. Al Meeting di Rimini 2026, giunto alla sua 47ma edizione, e alla vigilia della presenza di Papa Leone XIV, sabato 22 agosto, l'UCID – l’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti – insieme a UNIAPAC – la rete internazionale degli imprenditori cristiani – testimonieranno la straordinaria modernità della Dottrina Sociale della Chiesa di fronte alle sfide odierne: intelligenza artificiale, transizione energetica, e dignità umana nel lavoro.

Promossa da Fondazione Communia – Rete nazionale per i Beni Comuni – da OsPTI – Osservatorio per le Policy Transdisciplinari Internazionali – #La Partita del Futuro inaugurerà l’avvio dei lavori e sarà al centro di un appuntamento, Padiglione C1, che vedrà Vincenza Scaccabarozzi intervistare Cinzia Rossi, ideatrice de “La Partita del futuro”, Vicepresidente UCID Roma, insieme a Stefano Grifoni, Presidente UCID Toscana e Gabriele Genuino, Imprenditore e Socio UCID Roma, illustrare questo progetto avviato nel 2018 e diventato un cult annuale adottato dalle scuole secondarie di molte Regioni italiane con il coinvolgimento di migliaia di studenti dai 16 ai 19 anni facendoli diventare artefici di un processo teso a raccogliere i loro progetti, le loro idee per migliorare il benessere nei propri territori. Si tratta di dare ai giovani il ruolo di protagonisti delle città e di promotori di nuove idee per abitare con entusiasmo il futuro, prendendosi cura dei Beni Comuni. Ma nello stesso tempo la presenza di una realtà come l’UCID, e l’UNIAPAC, mette in primo piano l’impegno di imprenditori, dirigenti e sistema scolastico per un'economia integrale basata sul rispetto della dignità della persona e sull’attenzione al mondo giovanile.

In un videomessaggio realizzato per #La Partita del Futuro, il cardinale arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, sottolinea il legame tra Dottrina sociale della Chiesa e beni comuni, “un bene unico e indivisibile che vuole la cooperazione e la solidarietà tra i membri della comunità, promuovendo la giustizia sociale e la distribuzione equa delle risorse”. Proprio il tempo che stiamo vivendo, segnato da conflitti e diseguaglianze ci dice quanto sia davvero urgente trasmettere alle giovani generazioni l’attenzione al bene comune, che “significa soprattutto una visione condivisa del futuro, della dignità della persona”.