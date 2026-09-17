Milano, vicesindaca Scavuzzo: "Festival de L'Espresso ha grande valore culturale"

"Un'iniziativa che mette al centro l'innovazione e promuove lo scambio di buone pratiche credo che permetta un arricchimento culturale, politico e sociale di grande valore. E mi piace che sia Milano a ospitarla, perché ancora una volta la nostra è una città che attrae, ragiona e rilancia", ha dichiarato la vicesindaca di Milano Anna Scavuzzo, a margine di 'Sette idee', il Festival dell'Italia che innova organizzato da L'Espresso allo Step FuturAbility District di Milano e giunto quest'anno alla sua seconda edizione.