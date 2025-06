Mobilità: auto troppo costose, gli italiani scelgono il noleggio

Dal 2013 a oggi il prezzo medio di un’auto in Italia è aumentato del 52%, ma nello stesso lasso temporale i redditi familiari sono cresciuti solo del 29%. I crescenti costi dell’auto la stanno rendendo sempre meno accessibile e il noleggio diventa uno strumento di democratizzazione della vettura. Sono oltre 170mila i privati che in Italia si lo hanno scelto. Se ne è parlato durante un evento promosso a Roma da Aniasa, l’Associazione che in Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità, in occasione del 60esimo anniversario dalla sua costituzione.