Mobilità, Cattaneo (Regione Lombardia): "Da Indianapolis a Boario: progetto PoliMi esempio di avanguardia tecnologica"

"Abbiamo scoperto che il Politecnico di Milano, grazie alla formidabile squadra del professor Savaresi, vinceva regolarmente le competizioni delle auto a guida autonoma sul circuito di Indianapolis, a cui prendono parte tutte le migliori università del mondo. Da lì è nata una collaborazione molto stretta, di cui oggi vediamo uno degli esempi. Il valore paradigmatico di questo progetto sta proprio nel fatto che dimostra come è ancora possibile in Lombardia essere un'avanguardia mondiale nelle tecnologie innovative che cambieranno la vita quotidiana di tutti noi nel prossimo futuro". Lo ha detto il Sottosegretario con delega Relazioni Internazionali ed Europee di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, partecipando alla presentazione di 'Sharing for Caring", presso il Parco delle Terme di Darfo Boario a Brescia. Si tratta del primo prototipo italiano di mobilità autonoma - Il prototipo è una Fiat 500 elettrica sviluppata dal Politecnico di Milano nel Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile - pensato per persone anziane e con fragilità.