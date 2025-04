Mobilità: Gesù (Greenture Snam), ‘BioGnl abbatte emissioni Co2 dell’80%’

"L’uso del BioGnl” con il quale sono alimentate le due automotrici ALn668 dopo la riconversione “ha una peculiarità: permette una riduzione della Co2 dell’80% e, in alcuni casi, a seconda di come il gas è stato generato nell’impianto, potremmo andare addirittura a carbon negative. L’uso del BioGnl ha permesso a questo treno di viaggiare essenzialmente a zero emissioni. Questo, per l’ambiente, per le regioni, per i territori e per i cittadini, penso che sia fondamentale. Il ruolo di Greenture in tutto questo è la promozione dell’impiego di carburante e di infrastrutture che favoriscano la transizione energetica verso un net zero che tutti ci auspichiamo”. A dirlo Emanuele Gesù, director project delivery commercial and operations di Greenture di Snam, in occasione della presentazione, svoltasi a Fabriano, del completamento degli interventi di rigenerazione di una coppia di automotrici ALn668, la cui alimentazione è stata trasformata da gasolio a BioGNL, nell’ambito di un progetto finalizzato alla valorizzazione in chiave green del materiale rotabile del Gruppo FS Italiane da destinare al turismo ferroviario.

Il progetto di riconversione - spiega - è stato reso possibile grazie alla capacità di “cogliere tutte le opportunità che ci sono nella flotta non elettrificata di Ferrovie dello Stato, come queste due littorine".

“Il mondo del trasporto stradale pesante e marittimo si sono mossi sul gas naturale liquido da ormai parecchi anni, questo perché esso riduce le emissioni di Nox e Sox, riduce completamente il particolato e ha una riduzione della CO2 del 20%, quindi porta degli enormi contributi. L’idea, che nacque qualche anno fa” di riconvertire le automotrici ALn668 “partì da una domanda - conclude - se il gas naturale liquido permette questa riduzione di emissioni nel mondo stradale e nel mondo marino, perché non impiegarlo anche nel mondo ferroviario?”.