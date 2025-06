Mobilità, Gualtieri (Asstra): "Trasporto pubblico fondamentale per guardare al futuro"

"Il trasporto pubblico e la mobilità collettiva sono considerati da tutti, dalle politiche territoriali, nazionali ed europee, come elementi fondamentali per traguardare al futuro. Si parla di sviluppare e qualificare l'offerta, ma anche la domanda”. Così Giuseppina Gualtieri, vicepresidente di Asstra, all’apertura del 19° Convegno Nazionale Asstra, appuntamento annuale di riferimento per il mondo del trasporto pubblico locale e della mobilità collettiva. Il titolo scelto per l’appuntamento di quest’anno è “Pronti per il futuro. Costruiamo la mobilità di domani”.

“Il nostro settore - prosegue Gualtieri - ha caratteristiche cruciali per il futuro della vita di tutti. È un pilastro strategico. Non si tratta più di spostare persone, si tratta anche di capire come qualificare, attraverso anche le caratteristiche e le competenze della mobilità, il futuro del nostro territorio. Ci troviamo da un lato ad affrontare dei nodi irrisolti, dall'altro le sfide di un cambiamento epocale perché le innovazioni tecnologiche colpiscono il nostro settore in modo particolare”.

Il Convegno è l’occasione per riflettere su come proseguire questa transizione nel "dopo Pnrr", affrontando le sfide che attendono il Tpl nei prossimi dieci anni: investimenti, sostenibilità, digitalizzazione, sicurezza, nuove competenze e modelli contrattuali. “Entro il 2050 il 68% della popolazione vivrà nelle città, per questo un tema fondamentale riguarda le aree interne. Quando avviene uno spostamento della popolazione, si verificano anche cambiamenti nella vita delle persone. Le città hanno bisogno di forme e servizi di mobilità pubblica per garantire la qualità della vita e la possibilità di mobilità dei cittadini. A noi imprese spetta il compito di dare risposta a queste esigenze” conclude.