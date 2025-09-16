Mobilità sostenibile, Merigo (Istituto Piepoli): "Barriere acquisto auto elettriche determinate da prezzo e scarsa rete infrastrutturale ricerca"

"L'incidenza in questo momento dell'elettrico è ancora bassa sia sull'acquisto di auto, sia sulla propensione all'acquisto: questo è determinato da alcuni stereotipi e dalle abitudini. Le barriere sull'acquisto di auto elettriche sono determinate principalmente dal prezzo, dalla percezione di una scarsa autonomia, il dover dipendere dalla colonnina elettrica e anche da una scarsa rete infrastrutturale della ricarica", lo ha dichiarato Sara Merigo, ricercatrice dell'Istituto Piepoli, a margine dell'ECO Festival per la mobilità sostenibile e delle città intelligenti, tenutosi a Roma.