Katz: "Gaza sta bruciando, usiamo pugno di ferro e non torniamo indietro"

Le parole del ministro della Difesa israeliano dopo l'inizio dell'operazione militare per occupare Gaza City

Katz:
16 settembre 2025 | 07.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Gaza sta bruciando" e "le Idf stanno colpendo le infrastrutture terroristiche con il pugno di ferro". Lo ha dichiarato il ministro della Difesa israeliano Israel Katz dopo che nella notte è iniziata l'operazione militare per occupare Gaza City.

"I soldati dell'Idf stanno combattendo eroicamente per creare le condizioni per il rilascio degli ostaggi e la sconfitta di Hamas", ha aggiunto Katz. "Non cederemo né torneremo indietro finché la missione non sarà completata", ha aggiunto.

Gaza operazione militare ostaggi sconfitta di Hamas
