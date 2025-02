In occasione dell’edizione 2025 della Bit a Milano, la più importante manifestazione in Italia per l’innovazione nel settore dei viaggi e del turismo, Trenitalia ha presentato le novità inerenti al servizio Regionale e Intercity di Trenitalia. Nel 2025 arriveranno, infatti, altri 100 nuovi treni che si aggiungeranno ai 500 arrivati fino al 2024 e nel 2027 si completerà tutta la flotta regionale rinnovata ad oltre l’80%, con treni di ultima generazione.